Жительницу Красноярска осудили за истязания шестилетней дочери

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Жительница Красноярска предстала перед судом за истязание шестилетней дочери. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, женщина в период с сентября по декабрь 2022 года испытывала негодование из-за поведения собственного ребенка, поэтому постоянно избивала дочь ремнем, проводом от зарядки и скалкой. Кроме того, во время расследования уголовного дела выяснилось, что женщина втирала девочке соль в кожу и ставила на нее ребенка коленями.

Соседка, которая постоянно слышала плач ребенка и крики, решила сообщить в полицию. В результате матери девочки назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно.

Ранее суд в Удмуртии назначил 6 лет колонии общего режима матери двухмесячных близнецов по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицам, находящимся в беспомощном состоянии. По материалам дела, в феврале этого года женщина несколько дней избивала руками по голове и по груди двухмесячных мальчика и девочку.

В результате у близнецов были зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, закрытые травмы грудной клетки с переломами ребер. По решению суда дети будут переданы под опеку в другую семью.

