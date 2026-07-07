Мировой рекорд по сап-йоге установлен на фестивале "Заряд Фест"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "Заряд Фест", который проходил 4 и 5 июля в акватории Большого Строгинского затона в Москве, установили мировой рекорд по массовому занятию сап-йогой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Новый рекорд составил 374 человека. Как отметили в Москомспорте, прошлый рекорд насчитывал 304 участника.

Сотни человек одновременно вышли на воду и занимались йогой на сапах. Соведущей практики выступила первая солистка Государственного академического Большого театра России Анна Тихомирова.

Фестиваль состоялся при поддержке столичного департамента спорта и стал частью проекта "Лето в Москве".

Вместе с тем 12 июля в столице пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль "Это сап, Москва!". Мероприятие в честь Дня Московского транспорта запланировано в парке "Серебряный бор". Фестиваль стартует в 09:00.