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07 июля, 16:40

Город

Капибара Манюня из Московского зоопарка снова ждет пополнения

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Капибара Манюня из Московского зоопарка снова ждет пополнения. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, новость не хотели объявлять заранее, поскольку переживают за здоровье капибары и опасаются возможных осложнений. Манюня уже находится в зрелом возрасте, а после предыдущих родов у нее были проблемы с самочувствием.

"Мы, конечно, за нее переживаем, потому что был период, когда последние малыши съели практически все молоко и она себя плохо чувствовала. Мы даже думали, что она чем-то болеет, но нет – все в порядке, просто такие малыши попались. Она восстановилась", – рассказала Акулова.

Гендиректор зоопарка отметила, что сейчас Манюня прошла ультразвуковое исследование, результаты которого специалисты показывали во время видеотрансляций. Сотрудники зоопарка надеются, что беременность пройдет благополучно и малыши родятся здоровыми.

Также она рассказала, что с начала 2026 года в Московском зоопарке появилось много новых обитателей. В частности, баран, который приехал с ВДНХ зимой, стал отцом сразу трех самочек. Посмотреть на детенышей можно в Детском зоопарке.

Кроме того, на "Турьей горке" (искусственная гора на территории Московского зоопарка, где обитают горные копытные животные. – Прим. ред.) родились 4 самки и 4 самца. Еще одним пополнением стали 9 пингвинов Гумбольдта.

Ранее медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару. В лакомство киперы положили овощи, фрукты и клубничное варенье. Другой вариант угощения сделали с рыбой. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что животные оценили мороженое и "почувствовали себя чуточку счастливее" в жаркий день.

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