Балет "Шопениана" в исполнении "Имперского русского балета" пройдет в Москве 5 июля

Побывать на настоящей съемочной площадке, стать зрителем мюзикла и спеть под гитару смогут все желающие в рамках проекта "Лето в Москве" 4 и 5 июля. Чем заняться в грядущие выходные – в нашем материале.

От "киновыходных" до ярких спектаклей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Множество увлекательных мастер-классов, представлений и фестивалей на любой вкус пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве" 4 и 5 июля.

Например, спектакль "Я шагаю по Москве" состоится на Пушкинской набережной в Парке Горького в субботу, 4 июля, в 16:00. Творческий коллектив подобран с учетом оригинальных кинематографических образов, однако прямого подражания знаменитой картине авторы избегают. Основной упор сделан не на деталях известной истории, а на трансляции ощущения абсолютной беззаботности, душевной легкости и доверия к окружающим.

В этот же день в парке 850-летия Москвы пройдет фестиваль городошного спорта. Гости окунутся в мир старинного национального развлечения, связывающего разные поколения. В программу праздника включены состязания мастеров и новичков, командные соревнования для всей семьи и конкурсы. Начало события – в 12:00.

На той же площадке 4 июля в 18:00 начнется танцевальный мюзикл "Музыка улиц". Гости познакомятся с многообразием хореографических направлений, связанных общим сюжетным замыслом. Здесь объединятся современный танец, хип-хоп и стрит-данс. Также зрители увидят энергичные связки с элементами чирлидинга и трюки от опытных роллеров. В конце программы для всех желающих проведут мастер-класс.

Помимо этого, в кинопарке "Москино" с 4 июля будет проходить комплексная тематическая программа "Киновыходные". Крупнейшая съемочная площадка Европы превратит свои действующие декорации в интерактивное пространство, где взрослые и дети смогут перенестись в разные эпохи: от палат Московского Кремля XVII века и Дикого Запада до столичных улиц 1940-х годов.

Посетителей ждут увлекательные экскурсии и профессиональные мастер-классы, на которых можно освоить азы актерского мастерства, научиться создавать спецэффекты, примерить роль режиссера и даже сняться в настоящем киноэпизоде. Каждые выходные организаторы обещают новую уникальную тему, которая позволит гостям стать полноценными создателями собственной картины. С подробностями можно ознакомиться на странице мероприятия.

От балета до полета в космос

Литературное чаепитие у Остермана "Нечаянные радости" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства 5 июля в 19:30. Это мероприятие фестиваля "Русский КоТ", в рамках которого проходят мини-спектакли по творчеству Антона Чехова, Аркадия Аверченко, Федора Сологуба, Александра Островского и Надежды Тэффи.

Весь процесс будет происходить за столом, благодаря чему общение превращается в художественное действие, а аудитория вовлекается в беседу о культурном наследии, речевых особенностях и бытовых деталях. При этом, кроме эстетического удовольствия, можно продегустировать чай "Москва".

Балет "Шопениана" в исполнении труппы "Имперский русский балет" Гедиминаса Таранды пройдет на Пушкинской набережной в Парке Горького 5 июля. Хореограф Михаил Фокин создал этот спектакль на музыку Фредерика Шопена в оркестровке Александра Глазунова в 1909 году. Постановка воссоздает меланхоличную атмосферу романтизма XIX века. Начало действия – в 15:00, с условиями участия можно ознакомиться здесь.

Интерактивное виртуальное путешествие в космос можно совершить на ВДНХ в грядущие выходные. Специальный VR-сеанс в Центре "Космонавтика и авиация" организован со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 и проходит каждые 15 минут. Взрослые и дети смогут изучить основы ракетостроения, собрать собственный космический корабль в дополненной реальности, запустить его и совершить полет за пределы Земли.

Также 5 июля все желающие смогут спеть песни под гитару у костра в парке 50-летия Октября с 19:00 до 20:00. Гостей вдохновят живым гитарным аккомпанементом и популярными музыкальными произведениями, которые можно исполнить всем вместе.

Актуальную информацию о мероприятиях можно найти на сайте проекта "Лето в Москве".

