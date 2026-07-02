Погребняк поблагодарила Седокову за смелость после ее откровений о Янисе Тимме

Певица Анна Седокова впервые открыто рассказала об абьюзе со стороны экс-супруга Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024-го. Звезда заявила, что спортсмен бил ее, а однажды и вовсе напал с ножом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Типичная жертва домашнего насилия"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova

Певица Анна Седокова впервые подробно рассказала об абьюзе со стороны экс-супруга, спортсмена Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024-го. В день его рождения звезда заявила в соцсетях, что устала от вопросов подписчиков о бывшем возлюбленном и от постоянного осуждения, поэтому решилась на откровения. Седокова раскрыла, что решилась уйти от спортсмена, потому что у него были серьезные проблемы с агрессией.





Анна Седокова певица Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все спрятать. <...> Простите, что я ушла от человека, который меня бил.

Анна отметила, что после таких срывов Янис просил прощения, добавив, что его стала бояться вся семья, включая собаку. Знаменитость также прикрепила фотографию спящего баскетболиста с ножом в руке.

"Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом, он кидался им в нас, потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка", – написала Анна.

Она также показала снимок, на котором были запечатлены повреждения на стене от ударов Яниса ножом. Знаменитость прикрепила заметку, датированную августом 2024-го: уже тогда она хотела опубликовать откровения о жизни в браке с баскетболистом, но не решилась, потому что "боялась за него" и не хотела ему "навредить".





Анна Седокова певица Я типичная жертва домашнего насилия, я бесконечно люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждый раз утром он самый лучший. Ты с синяком, а он самый лучший.

Исполнительница заявила, что Янис "никогда бы не справился со всем тем, что легло" на ее плечи после его смерти, имея в виду хейт и осуждение. Однако Седокова отметила, что она справится, и призвала слушать ее "веселые песни".

Анна также ответила на обвинения в том, что она ничем не помогала семье Тиммы после трагедии. Певица опубликовала скриншоты переписок с мамой Яниса, в которых предлагала любую помощь.

На откровения певицы отреагировала блогер и многодетная мать Мария Погребняк. Она поблагодарила Анну в своем телеграм-канале за смелость.

"Самое страшное, что многие женщины до сих пор молчат. Стыдно. Кажется, что он исправится. Что "ведь была же любовь". Но любовь не бьет. Любовь не держит в страхе. Анна, спасибо, что нашла в себе силы сказать это вслух. Ты не обязана быть идеальной жертвой, ты имеешь право на безопасность", – написала инфлюенсер.

"Жила в аду"

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020-го, однако брак оказался недолгим: 9 декабря 2024-го он был официально расторгнут. При этом расставание знаменитостей сопровождали громкие скандалы.

В ночь на 17-е число СМИ облетела новость о том, что тело Яниса обнаружили в столичном хостеле. Баскетболист покончил с собой в возрасте 32 лет. Рядом с ним нашли смартфон, на его заставке была фраза: "Позвоните Анне". Позднее СМИ сообщили, что спортсмен страдал от депрессии.

После трагедии певица столкнулась с хейтом в соцсетях и, отвечая на него, заявляла, что "жила в аду" последние годы. Кроме того, знаменитость признавалась, что чувствовала агрессию со стороны Тиммы. Однако в подробности Анна не вдавалась.

Помимо этого, ее неоднократно критиковали родственники, друзья экс-супруга и представители его семьи. Близкие спортсмена даже подали заявление на певицу в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье "Доведение до самоубийства".

Спустя почти год после трагедии Седокова признавалась в соцсетях, что до сих пор подвергается хейту со стороны незнакомых людей.

"Мне написал какой-то человек: "Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети", – поделилась Анна.

Певица добавила, что с подобными нападками сталкивается почти ежедневно.