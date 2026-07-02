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02 июля, 18:33

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Погребняк поблагодарила Седокову за смелость после ее откровений о Янисе Тимме

"Половина лица была синяя": Седокова рассказала о побоях от экс-мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова впервые открыто рассказала об абьюзе со стороны экс-супруга Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024-го. Звезда заявила, что спортсмен бил ее, а однажды и вовсе напал с ножом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Типичная жертва домашнего насилия"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova

Певица Анна Седокова впервые подробно рассказала об абьюзе со стороны экс-супруга, спортсмена Яниса Тиммы, который скончался в декабре 2024-го. В день его рождения звезда заявила в соцсетях, что устала от вопросов подписчиков о бывшем возлюбленном и от постоянного осуждения, поэтому решилась на откровения. Седокова раскрыла, что решилась уйти от спортсмена, потому что у него были серьезные проблемы с агрессией.

Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все спрятать. <...> Простите, что я ушла от человека, который меня бил.
Анна Седокова
певица

Анна отметила, что после таких срывов Янис просил прощения, добавив, что его стала бояться вся семья, включая собаку. Знаменитость также прикрепила фотографию спящего баскетболиста с ножом в руке.

"Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом, он кидался им в нас, потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка", – написала Анна.

Она также показала снимок, на котором были запечатлены повреждения на стене от ударов Яниса ножом. Знаменитость прикрепила заметку, датированную августом 2024-го: уже тогда она хотела опубликовать откровения о жизни в браке с баскетболистом, но не решилась, потому что "боялась за него" и не хотела ему "навредить".

Я типичная жертва домашнего насилия, я бесконечно люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждый раз утром он самый лучший. Ты с синяком, а он самый лучший.
Анна Седокова
певица

Исполнительница заявила, что Янис "никогда бы не справился со всем тем, что легло" на ее плечи после его смерти, имея в виду хейт и осуждение. Однако Седокова отметила, что она справится, и призвала слушать ее "веселые песни".

Анна также ответила на обвинения в том, что она ничем не помогала семье Тиммы после трагедии. Певица опубликовала скриншоты переписок с мамой Яниса, в которых предлагала любую помощь.

На откровения певицы отреагировала блогер и многодетная мать Мария Погребняк. Она поблагодарила Анну в своем телеграм-канале за смелость.

"Самое страшное, что многие женщины до сих пор молчат. Стыдно. Кажется, что он исправится. Что "ведь была же любовь". Но любовь не бьет. Любовь не держит в страхе. Анна, спасибо, что нашла в себе силы сказать это вслух. Ты не обязана быть идеальной жертвой, ты имеешь право на безопасность", – написала инфлюенсер.

"Жила в аду"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/038

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020-го, однако брак оказался недолгим: 9 декабря 2024-го он был официально расторгнут. При этом расставание знаменитостей сопровождали громкие скандалы.

В ночь на 17-е число СМИ облетела новость о том, что тело Яниса обнаружили в столичном хостеле. Баскетболист покончил с собой в возрасте 32 лет. Рядом с ним нашли смартфон, на его заставке была фраза: "Позвоните Анне". Позднее СМИ сообщили, что спортсмен страдал от депрессии.

После трагедии певица столкнулась с хейтом в соцсетях и, отвечая на него, заявляла, что "жила в аду" последние годы. Кроме того, знаменитость признавалась, что чувствовала агрессию со стороны Тиммы. Однако в подробности Анна не вдавалась.

Помимо этого, ее неоднократно критиковали родственники, друзья экс-супруга и представители его семьи. Близкие спортсмена даже подали заявление на певицу в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье "Доведение до самоубийства".

Спустя почти год после трагедии Седокова признавалась в соцсетях, что до сих пор подвергается хейту со стороны незнакомых людей.

"Мне написал какой-то человек: "Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети", – поделилась Анна.

Певица добавила, что с подобными нападками сталкивается почти ежедневно.

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