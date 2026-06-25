Оксана Самойлова заявила, что долг перед ФНС возник из-за "задвоения" отчетности

Блогер Оксана Самойлова опровергла задолженность перед ФНС, информация о которой ранее распространилась в СМИ. Экс-супруга рэпера Джигана заявила журналистам, что такая цифра могла возникнуть из-за технической ошибки. Подробности – в материале Москвы 24.

"Задвоилась отчетность"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

Блогер Оксана Самойлова рассказала журналистам, что у нее нет долга перед налоговыми органами, как пишут в СМИ. Ранее в прессе появилась информация, что инфлюенсер якобы задолжала ФНС порядка 4,3 миллиона рублей. Однако многодетная мать объяснила эту цифру технической ошибкой.





Оксана Самойлова блогер Проблема в том, что задвоилась отчетность. Бухгалтерия вместе с налоговой разбираются в рабочем режиме. У меня все оплачено.

При этом, по данным СМИ, дела с бизнесом у знаменитости идут неважно. Счета одной из ее компаний, которая занималась продажей одежды, заблокированы ФНС еще с осени 2024-го. Другая находится в процессе ликвидации.

После развода Оксаны с рэпером Джиганом, который они оформили 1 апреля, к блогеру приковано повышенное внимание. Публику интересует не только бизнес, но и частная жизнь. Например, на днях Самойлову заподозрили в том, что она прибегла к процедуре ринопластики. Поводом для слухов стали свежие кадры, на которых пользователи Сети заметили, что нос звезды якобы стал короче и более вздернутым. Однако по фото нельзя однозначно сказать, была ли операция, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пластического хирурга Софью Абдулаеву.

"Сама Оксана неоднократно говорила, что из хирургических вмешательств у нее были маммопластика и коррекция носа. Внешность на фото и видео может заметно меняться из-за ракурса, освещения, макияжа, ретуши, фильтров камеры и мимики. Это обычная проблема при попытках оценить лицо по соцсетям. <...> Если нос внезапно выглядит короче на свежих фото, это может быть связано как с косметологической коррекцией, так и с особенностями съемки", – отметила специалист.

"Слишком долго была правильной"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

Помимо прочего, пользователи подозревают, что Оксана так и не оправилась от развода. Подписчики вновь обратили внимание на контент блогера, который сочли чересчур откровенным. Например, в конце мая знаменитость опубликовала серию снимков: в их числе были кадры, где многодетная мать запечатлена в ванной, а также предстала в ультракороткой одежде.

Мнения подписчиков разделились. Одни раскритиковали Самойлову.

"У нее подростковый период настал?", "мне стыдно за нее", "жалко на это смотреть, пожалуй, отпишусь", "во все тяжкие", "стыдоба", "вот это позор, вырвалась мамочка на волю", "не идет ей это все", – написали комментаторы.

Однако многие подписчики встали на сторону Оксаны, посоветовав хейтерам обратить внимание на себя и свою жизнь.

"Она 17 лет была замужем, рожала и воспитывала детей все это время. Почему женщине нельзя насладиться этим периодом, когда она снова одна?", "она слишком долго была правильной, и как всегда никто не оценил, выбрала себя наконец. Жги, девочка", "отстаньте от человека, своей жизнью занимайтесь лучше", "хотела показать себя, какая есть, не вылизанная, настоящая, с раной в душе. Дайте женщине отдохнуть от этой вечной погони за правильностью", "человек почти полжизни потратил на семью. <...> Как одеваться, что постить, куда ходить – это уже ее дело, а не хейтеров", – вступились за Оксану фолловеры.

К слову, у пользователей и ранее возникали претензии к контенту блогера. По мнению некоторых комментаторов, эти изменения совпали как раз с началом бракоразводного процесса.

При этом Оксана не скрывала, что разрыв был для нее болезненным.

"Всю осознанную жизнь я была замужем за одним человеком. Я не знаю, что такое расставаться. Я не знаю, как это – быть одной, и мне до сих пор очень сложно этому учиться. <...> Я в процессе пересборки себя. Я не понимаю, как жить без любви, ничего не вкладывая и не отдавая. Я не умею пока быть счастливой, не делая счастливыми всех вокруг", – делилась она с подписчиками.

У Оксаны и Джигана четверо детей. При этом пользователи Сети отмечали, что рэпер тоже изменился после развода. Теперь он в основном публикует контент с детьми, а в комментариях его называют лучшим папой.