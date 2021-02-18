В Госдуме хотят ограничить выдачу льготной ипотеки

Госдума предложила ограничить выдачу льготной ипотеки – сделать ее однократной. Это, по мнению парламентариев, поможет давать квартиры тем, кто реально нуждается в жилье, а не тем, кто просто инвестирует в недвижимость.

Ранее Владимир Путин поручил разработать механизм продления программы. Эксперты же были против. По их словам, не все, кто брал ипотеку по низкой ставке в прошлом году, смогут обслуживать ее по графику в текущих экономических условиях, а во-вторых, жилье покупают не нуждающиеся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.