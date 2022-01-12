Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автобуса произошла на юге Красноярского края. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД на официальном сайте.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 05:15 по московскому времени. ДТП случилось в районе поселка Кошурниково Курагинского района. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.

"В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека", – сообщили в МВД.

Там добавили, что в салоне автобуса на момент аварии находились 15 человек. Трое из них получили различные травмы и обратились за помощью к медикам.

Ранее авария с участием рейсового автобуса произошла в Иркутской области.

ДТП случилось в Братском районе вечером во вторник, 11 января. Там столкнулись автобус и два большегруза.

В результате случившегося пострадали шесть человек. По факту ДТП полицейские начали проверку.