Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Красноярском крае

06:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием автобуса произошла на юге Красноярского края. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД на официальном сайте.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 05:15 по московскому времени. ДТП случилось в районе поселка Кошурниково Курагинского района. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.
"В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека", – сообщили в МВД.
Там добавили, что в салоне автобуса на момент аварии находились 15 человек. Трое из них получили различные травмы и обратились за помощью к медикам.
Ранее авария с участием рейсового автобуса произошла в Иркутской области.
ДТП случилось в Братском районе вечером во вторник, 11 января. Там столкнулись автобус и два большегруза.
В результате случившегося пострадали шесть человек. По факту ДТП полицейские начали проверку.
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