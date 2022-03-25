Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в автосервисе Москвы в Новомещерском проезде. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила в центр в 17:34.

"Происходит загорание складированных запчастей, покрышек и упаковочной тары в двухэтажном металлическом ангаре на общей площади около 400 квадратных метров. По прибытии пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара", – говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся на улице Свободы на северо-западе Москвы. Прибывшие на место экстренные службы оперативно потушили возгорание. Согласно предварительным данным, автобус был без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

