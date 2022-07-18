Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип

16:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель Honda наехал на лежавшего на пляже мужчину под Магнитогорском, сообщает управление ГИБДД по региону.
Происшествие случилось в Карталинском районе. В результате ЧП мужчине удалось выжить. В настоящее время он находится в медучреждении. Сидевший за рулем иномарки был установлен, тест показал, что он был трезв.
По словам пострадавшего, он лежал на животе в наушниках, когда ощутил сильный толчок в голову.
"Открываю глаза и понимаю, что меня машина переезжает. Только собрался убирать голову, слышу – водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает", – приводит его слова местное издание 74.Ru.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.
Ранее один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Новосибирской области. В Черепановском районе водитель автомобиля, находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал кювет. Машина опрокинулась.
В автомобиле было пять пассажиров, включая несовершеннолетних. В результате погибла 42-летняя женщина, остальные с различными травмами были госпитализированы.
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