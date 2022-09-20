Новости регионов: в Ижевске сгорел лакокрасочный завод

В Ижевске в ночь на 20 сентября сгорел лакокрасочный завод. Сначала загорелась крыша здания, потом она обрушилась, пламя перекинулось на помещения. Всего огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров. Здание завода превратилось в огромный факел. От высокой температуры деформировались металлические конструкции.

В Дербенте 16 человек, в том числе четверо детей, оказались в больнице после ужина в "Якитории". Все они отравились угарным газом. Пока предполагают, что люди могли надышаться угарным газом из-за неисправного оборудования, на котором в кафе готовили еду. Но проверять будут все версии.

На Курилах проснулся гигантский вулкан Алаид. Вулканологи прогнозируют мощные выбросы лавы и пепла – дым может подняться на шесть километров. Такая активность в небе угрожает трафику самолетов над Сахалином и Камчаткой. Вулкану присвоили оранжевый авиационный код, который запрещает полеты в опасной зоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.