Причиной ЧП в жилом доме в Рязани стал взрыв самогонного аппарата

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Причиной ЧП в жилом доме на улице Пушкина в Рязани стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасателям удалось эвакуировать из жилого дома 10 человек, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Эвакуированных разместили в автобусах.

"Предварительно, будет подготовлено два пункта временного размещения (ПВР)", – сообщили в ведомстве.

В правительстве Рязанской области уточнили, что один из двух пострадавших в результате ЧП находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

В результате происшествия произошло обрушение второго этажа. Две квартиры были повреждены. Ранения получили 2 человека.

До этого сообщалось, что ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси в газовой колонке. На месте происшествия работают спасатели. Там же осуществляется дежурство двух автобусов. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди.

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