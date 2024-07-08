ТАСС: скопление газа осложняет поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Следком"

Поиски людей на месте взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде осложняются скоплением газа и большой глубиной здания, которое уходило под землю на несколько метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, в данный момент у спасателей нет четкого понимания, где именно могли находиться люди в момент ЧП.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Из-за этого рухнуло железобетонное перекрытие. Во время ЧП на рабочем месте находились восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже на станции также обрушилась кровля.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительной причиной взрыва могли стать нарушения при организации сварочных работ.