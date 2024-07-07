МЧС продолжает разбор завалов на месте взрыва на насосной станции в Волгограде

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

Разбор завалов продолжается на месте взрыва и обрушения насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также, как уточнили в ведомстве, пока новых сведений по пострадавшим нет.

Взрыв на насосной станции произошел днем 6 июля. Из-за этого рухнуло железобетонное перекрытие. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП на рабочем месте находились восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже на станции обрушилась кровля.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. По версии следствия, предварительной причиной взрыва стали нарушения при организации сварочных работ.

