Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до 3

Фото: телеграм-канал "Следком"

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех. Об этом сообщили в коммунальной компании "Концессии водоснабжения", на которую ссылается ТАСС.

Спасатели обнаружили и подняли тело работника станции благодаря снижению уровня сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции № 4. Достичь этого удалось за счет непрерывно работающих всю ночь насосных агрегатов.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Из-за этого рухнуло железобетонное перекрытие. Во время ЧП на рабочем месте находились восемь человек, из которых трое пострадали. Поиски остальных осложнялись скоплением газа и большой глубиной здания, которое уходило под землю на несколько метров.

Позже на станции также обрушилась кровля. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительной причиной взрыва могли стать нарушения при организации сварочных работ.