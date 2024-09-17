ТАСС: новые эпизоды мошенничества могут появиться в деле экс-адвоката Пашаева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали по подозрению в мошенничестве, проверят на причастность к совершению им аналогичных преступлений. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Как следует из данных реестра адвокатов российского Минюста, ранее Пашаев шесть раз был лишен своего статуса и пять раз его восстанавливал в разных регионах страны. Он был зарегистрирован как адвокат в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, два раза – в Москве и два раза – в Северной Осетии. Сейчас действующего статуса адвоката у Пашаева нет.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По версии следствия, в феврале Пашаев при личной встрече с Алексеем Блиновским – мужем блогера Елены Блиновской – убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал Пашаеву деньги.

Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере одного миллиона рублей. Военный суд изберет Пашаеву меру пресечения 18 сентября.

Как писали СМИ, Пашаев проходит подозреваемым по делу о мошенничестве на сумму, превышающую 45 миллионов рублей. По информации источника, он получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.