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13 сентября, 00:00

Общество

В РФ может появиться обязательная процедура примирения супругов, решивших расторгнуть брак

В РФ может появиться обязательная процедура примирения супругов, решивших расторгнуть брак

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Парламентарии и Минюст задумались над вопросом введения в России обязательной процедуры примирения супругов, которые решили расторгнуть брак. Цель такой меры – как минимум примирить женатых людей, а максимум – снизить число разводов.

Перед расторжением брака супругов хотят отправлять к специалистам, чтобы дать шанс решить свои проблемы и заодно договориться о разделе имущества и опеке над детьми, если союз не удастся спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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