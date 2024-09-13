В РФ может появиться обязательная процедура примирения супругов, решивших расторгнуть брак

Парламентарии и Минюст задумались над вопросом введения в России обязательной процедуры примирения супругов, которые решили расторгнуть брак. Цель такой меры – как минимум примирить женатых людей, а максимум – снизить число разводов.

Перед расторжением брака супругов хотят отправлять к специалистам, чтобы дать шанс решить свои проблемы и заодно договориться о разделе имущества и опеке над детьми, если союз не удастся спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.