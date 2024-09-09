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09 сентября, 12:45

Общество

В России хотят усложнить процедуру развода

В России хотят усложнить процедуру развода

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В Госдуму собираются внести законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака.

Адвокат по семейным делам Марина Дубровская считает, что внедрение примирительной процедуры поможет супругам легче договориться о спорных вопросах и сократит количество обращений в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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