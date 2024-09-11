Студенческие семьи с детьми получат дополнительные льготы. Об этом рассказали в Госдуме.

Меры поддержки учащихся ВУЗов, которые решили вступить в брак, должны заработать в 2025 году. Предполагается, что для семейных студентов создадут отдельные общежития и ведомственные детские учреждения и детские комнаты. Также они получат право приоритетного перевода на бюджетную основу обучения.

Все эти меры будут приняты в рамках национального проекта "Семья". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.