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11 сентября, 07:45

Политика

Студенческие семьи с детьми получат дополнительные льготы

Студенческие семьи с детьми получат дополнительные льготы

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Студенческие семьи с детьми получат дополнительные льготы. Об этом рассказали в Госдуме.

Меры поддержки учащихся ВУЗов, которые решили вступить в брак, должны заработать в 2025 году. Предполагается, что для семейных студентов создадут отдельные общежития и ведомственные детские учреждения и детские комнаты. Также они получат право приоритетного перевода на бюджетную основу обучения.

Все эти меры будут приняты в рамках национального проекта "Семья". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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