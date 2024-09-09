Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам с Дональдом Трампом

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Кандидат на должность президента США Камала Харрис подтвердила свою готовность к теледебатам с другим кандидатом на этот пост Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой пресс-пул Белого дома.

Харрис в ответ на вопрос журналиста о готовности к теледебатам подняла большой палец.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, а республиканцев – Трамп. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов почти сравнялись: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

Дебаты между Трампом и Харрис состоятся 10 сентября на площадке телекомпании ABC. В ходе подготовки к ним команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными.

