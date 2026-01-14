Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 45 сантиметров

Снежный покров в Москве достиг рекордной для нынешней зимы высоты в 45 сантиметров. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, это в 1,7 раза выше климатической нормы.

Днем 14 января температура составит минус 6–8 градусов, снег будет идти в течение суток, что может увеличить высоту сугробов еще на 2–4 сантиметра. До вечера 15 января в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

