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Французские войска необходимы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для удержания власти и подавления протестов, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

"Это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках", – подчеркнул он.

Рогов объяснил, что уже к маю на Украине будет поднят вопрос о том, что нахождение Зеленского на посту президента является нелегитимным, поскольку выборы в стране отменили.

Глава киевского режима понимает это и начинает готовиться к подавлению протестных настроений, резюмировал он.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на первом этапе он достигнет 2 тысяч человек.

Однако, по его словам, Париж боится, что перебросить и разместить воинское подразделение таких размеров на Украине незаметно не получится. Кроме того, добавил глава СВР, французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российской армии.



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