Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на западе Белоруссии

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Белорусские правоохранители задержали диверсантов со взрывчаткой на западе государства. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на общем собрании Белкоопсоюза.

По его словам, 16 февраля на украинской границе задержали несколько человек.

"С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии", – приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он уточнил, что среди задержанных есть в том числе граждане Белоруссии. С его слов, подобные задержания происходят в стране два-три раза в неделю.

Днем ранее в граничащем с Украиной Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции (КТО). В СМИ при этом писали, что его ввели из-за учений. Однако, по данным белорусских журналистов, никаких ограничений на въезд или выезд из района не было.