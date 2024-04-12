Песков: РФ и Белоруссия достигли высокой интеграции в сотрудничестве по космосу

12 апреля, 13:43Наука
Фото: depositphotos/borkus
Сотрудничество России и Белоруссии в области космических технологий является приоритетным направлением во взаимоотношениях двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке наших двусторонних отношений и Союзного государства", – сказал представитель Кремля.
По его словам, степень интеграции стран в отрасль очень высокая. Песков напомнил, что накануне Владимир Путин Александр Лукашенко акцентировали намерение к дальнейшему сотрудничеству. Этот диалог будет продолжен, заверил он.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник с уникальными характеристиками. Спутник по зондированию Земли "Роскосмос" и Национальная академия наук разрабатывают с перспективой на 2027–2028 годы.