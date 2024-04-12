Песков: РФ и Белоруссия достигли высокой интеграции в сотрудничестве по космосу

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Сотрудничество России и Белоруссии в области космических технологий является приоритетным направлением во взаимоотношениях двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке наших двусторонних отношений и Союзного государства", – сказал представитель Кремля.

По его словам, степень интеграции стран в отрасль очень высокая. Песков напомнил, что накануне Владимир Путин Александр Лукашенко акцентировали намерение к дальнейшему сотрудничеству. Этот диалог будет продолжен, заверил он.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник с уникальными характеристиками. Спутник по зондированию Земли "Роскосмос" и Национальная академия наук разрабатывают с перспективой на 2027–2028 годы.

