Минтранс предложил наказывать авиакомпании за "лишних" пассажиров

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Штрафы за овербукинг предложил ввести Минтранс РФ. Материальное наказание будет направлено в пользу пассажиров, добавили в пресс-службе ведомства.
"Минтранс России предлагает ввести строгую финансовую ответственность авиакомпаний за случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете", – цитирует представителей ведомства РИА Новости.
По данным ведомства, штраф установят с учетом мировой практики, адаптированной к российским реалиям. Решение поможет защите прав пассажиров, наказание будет ощутимым, но посильным для перевозчиков. Окончательный размер ответственности и механизмы реализации прорабатываются, заключили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что ведомство планирует узаконить овербукинг. Законопроект, регулирующий отношения пассажиров и перевозчика при нехватке мест в салоне самолета, скоро направят в Госдуму. В силу он может вступить уже весной 2019 года. Отмечалось, что пассажиры смогут получить от 18 тысяч рублей за отложенный вылет.
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