Минтранс хочет узаконить овербукинг

Фото: depositphotos/kasto
Министерство транспорта снова начало рассматривать легализацию овербукинга на авиарейсы. Предполагается, что это позволит защитить права пассажиров, которым не хватило мест в самолете. Путешественники смогут получить компенсацию за несостоявшийся полет.
Закон скоро направят в Госдуму, в силу он может вступить уже весной 2019 года. Тогда пассажиры смогут получить от 18 тысяч рублей за отложенный вылет.
Сейчас до 15 человек каждый месяц пропускают свой рейс из-за того, что место в салоне самолета продали кому-то еще. Таким образом перевозчики пытаются получать сверхприбыли. Овербукинг производят, чтобы на месте пассажиров, которые не прибыли на рейс полетел кто-то другой, но иногда в аэропорт прибывают все, кому продали билеты.
О своем опыте телеканалу Москва 24 рассказала Татьяна Роик, едва не пропустившая тренинг в Симферополе из-за отказа в посадке на стойке регистрации. Ей предложили дождаться свободного места на следующем рейсе. "Естественно, это стоило мне нервов, я знаю, что часть людей так и не улетели и конечно это просто перевернуло мою картинку о авиакомпаниях", – отметила она.
Эксперты считают главной проблемой овербукинга в России правовую неопределенность. Авиакомпания должна выплачивать пассажиру, оставшемуся за бортом, только 25 рублей в час. Норма о компенсациях за отложенный вылет сделала бы лишние часы в аэропорту не такими мучительными.
Как пояснил зампредседателя Общественного объединения пассажиров Илья Зотов, некоторые пассажиры были бы готовы удовлетвориться компенсацией примерно в 800 долларов за то, чтобы подождать следующий рейс и сами уступили бы место тем, кому нужно лететь срочно.
Как рассказала столкнувшаяся с овербукингом на Западе Юлия Руденко, там он может стать приятным приключением. Бонусы за отказ от вылета в срок: гостиница, еда, экскурсия по городу и щедрые выплаты от авиакомпании. Размер компенсации зависит от дальности полета. Задержку рейса от Варшавы до Москвы компенсирую 250 евро, при перелете до Вены – 400 евро и так далее.
Овербукинг в России стремительно растет
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: