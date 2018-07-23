Минтранс хочет узаконить овербукинг

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Министерство транспорта снова начало рассматривать легализацию овербукинга на авиарейсы. Предполагается, что это позволит защитить права пассажиров, которым не хватило мест в самолете. Путешественники смогут получить компенсацию за несостоявшийся полет.

Закон скоро направят в Госдуму, в силу он может вступить уже весной 2019 года. Тогда пассажиры смогут получить от 18 тысяч рублей за отложенный вылет.

Сейчас до 15 человек каждый месяц пропускают свой рейс из-за того, что место в салоне самолета продали кому-то еще. Таким образом перевозчики пытаются получать сверхприбыли. Овербукинг производят, чтобы на месте пассажиров, которые не прибыли на рейс полетел кто-то другой, но иногда в аэропорт прибывают все, кому продали билеты.

О своем опыте телеканалу Москва 24 рассказала Татьяна Роик, едва не пропустившая тренинг в Симферополе из-за отказа в посадке на стойке регистрации. Ей предложили дождаться свободного места на следующем рейсе. "Естественно, это стоило мне нервов, я знаю, что часть людей так и не улетели и конечно это просто перевернуло мою картинку о авиакомпаниях", – отметила она.

Эксперты считают главной проблемой овербукинга в России правовую неопределенность. Авиакомпания должна выплачивать пассажиру, оставшемуся за бортом, только 25 рублей в час. Норма о компенсациях за отложенный вылет сделала бы лишние часы в аэропорту не такими мучительными.

Как пояснил зампредседателя Общественного объединения пассажиров Илья Зотов, некоторые пассажиры были бы готовы удовлетвориться компенсацией примерно в 800 долларов за то, чтобы подождать следующий рейс и сами уступили бы место тем, кому нужно лететь срочно.

Как рассказала столкнувшаяся с овербукингом на Западе Юлия Руденко, там он может стать приятным приключением. Бонусы за отказ от вылета в срок: гостиница, еда, экскурсия по городу и щедрые выплаты от авиакомпании. Размер компенсации зависит от дальности полета. Задержку рейса от Варшавы до Москвы компенсирую 250 евро, при перелете до Вены – 400 евро и так далее.