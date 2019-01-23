Цены на авиабилеты взлетели вместе с НДС

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Билеты на рейсы российских авиакомпаний подорожали на внутренних линиях в среднем на 5–9%. Это связано с ростом НДС в начале 2019 года, отмечают ведущие агрегаторы продажи авиабилетов. В этой ситуации пассажиры постепенно пересаживаются на рейсы лоукостера "Победа", расширяющего свою маршрутную сеть, пишет "Коммерсант".

По данным портала Aviasales, средняя стоимость авиабилета на внутренних линиях выросла на 8,9%. Если в январе прошлого года средний чек составлял 5,6 тысячи рублей, то в январе 2019 года он равен 6,1 тысячи рублей. При этом январь считается низким сезоном, поэтому уровень цен далек от максимального, отметили представители агрегатора.

Пятипроцентный рост цен на авиабилеты по сравнению с январем 2018 года отметили и в сервисе OneTwoTrip. В этом январе возвратные билеты в среднем стоили 10,8 тысячи рублей. При этом в первый месяц прошлого года эта цифра равнялась 10,29 тысячи рублей.

"Статистика по отдельным авиакомпаниям показывает, что у большинства цены остались на уровне 2018 года, у некоторых – выросли", – уточнили аналитики сервиса "Купибилет". Однако повышение тарифов, отмечают эксперты, компенсируется "выросшей за год популярностью "Победы", цены которой примерно в 1,5 раза ниже, чем у конкурентов". В настоящее время по продажам через "Купибилет" эта компания занимает второе место после "Аэрофлота", За год пассажирооборот "Победы" увеличился на 67%, отметили специалисты агрегатора. "Если исключить "Победу" из наших расчетов, цены на билеты за год в среднем немного выросли", – добавили в "Купибилет", объяснив эту динамику повышением НДС с января 2019 года.

В то же время средняя стоимость билетов на некоторые внутренние направления, наоборот, упала на 60% и более. В их числе такие направления, как Москва –Петрозаводск и Москва – Новосибирск. В агрегаторе связали снижение цен с появлением рейсов "Победы", ранее туда не летавшей.

Кроме того, некоторые авиакомпании снизили цены, несмотря на рост НДС и стоимости топлива. Речь идет о таких перевозчиках, как "ИрАэро" (снижение в среднем на 34%), "Алроса" (на 18%) и "Ангара" (на 17%), отметили в сервисе "Купибилет". По мнению экспертов, значительный рост цен на авиабилеты возможен, только если все компании сократят свой флот или один из крупных перевозчиков покинет рынок.

В конце декабря 2018 года россиян предупредили о росте цен на авиабилеты. Эксперты объяснили это удорожанием авиакеросина и нестабильностью рубля. По данным Росавиации, в прошлом году средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1 выросла на 9,7%, достигнув 53,97 тысячи рублей. При этом закупка авиакеросина занимает от 25% до 40% в списке затрат авиакомпаний.