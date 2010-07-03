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Москва 24

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03:08

Цены на автомобили Aurus объявят в конце лета

транспорт общество город технологии авто

03:08

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Розничные цены на автомобили Aurus в России могут объявить к концу лета 2019 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе российского автомобильного бренда.

"Цены будут подтверждены во время открытия фирменного шоурума в Москве", – указали в пресс-службе.

Отмечается, что в России в продажу поступят две модели – седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. По прогнозам, стоимость машин составит около 18 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что первый шоурум Aurus откроют в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити".

Он расположится на первом этаже здания с выходами на улицу Тестовскую и в сторону "Башни на Набережной". Его площадь составит 170 квадратных метра.

Седан Aurus будет стоить около 18 млн рублей

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транспорт общество город технологии авто

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