Цены на автомобили Aurus объявят в конце лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Розничные цены на автомобили Aurus в России могут объявить к концу лета 2019 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе российского автомобильного бренда.

"Цены будут подтверждены во время открытия фирменного шоурума в Москве", – указали в пресс-службе.

Отмечается, что в России в продажу поступят две модели – седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. По прогнозам, стоимость машин составит около 18 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что первый шоурум Aurus откроют в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити".

Он расположится на первом этаже здания с выходами на улицу Тестовскую и в сторону "Башни на Набережной". Его площадь составит 170 квадратных метра.