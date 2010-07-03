Первый шоурум Aurus откроется в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый шоурум автомобилей Aurus откроют до конца июля в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити".

Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Colliers International, управляющей комплексом.

Шоурум расположится на первом этаже здания с выходами на улицу Тестовская и в сторону "Башни на Набережной".

Его площадь составит 170 квадратных метра. Ранее сообщалось, что Минпромторг оценил седан Aurus примерно в 18 миллионов рублей.