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12:50

Золотой Aurus Senat представили на ПМЭФ

транспорт авто

12:50

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Фото: телеграм-канал На видео видно

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Сделать селфи на фоне автомобильной новинки может каждый участник форума. Кроме того, нескольким счастливчикам даже удалось посидеть за рулем Aurus Senat.

Уточняется, что золотой Aurus "припаркован" на "улице Никольская" – площадке, которую открыли на форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, МСП Банк, фонд "Моногорода.РФ", Фонд развития Дальнего Востока и ряд других организаций. Их стенд представляет модель улицы, где все сервисы находятся в шаговой доступности. Это единое многофункциональное пространство назвали Russia Extends.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) – семейство автомобилей класса "люкс", которое включает лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Ориентировочная цена машин, которые поступят в продажу под брендом Aurus, начинается от десяти миллионов рублей.

В конце апреля Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, над созданием автомобиля работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Внедорожник назвали в честь Комендантской башни Кремля. В ведомстве ожидают, что Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на российском рынке.

Ранее Мантуров сообщил, что серийное производство кабриолетов Aurus начнется в 2020–2021 годах.

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