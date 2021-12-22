Госдума отменила обязательный техосмотр

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.
Проходить техосмотр придется при постановке машины на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Помимо этого, техосмотр останется обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.
Кроме того, депутаты предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что документ затронет более чем 50 миллионов владельцев авто и мотоциклов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании для водителей-лихачей. В частности, за превышение скорости на 60 километров в час и более предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет, а также обязательными или принудительными работами.
В Госдуме рассказали, кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра
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