Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об отмене технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Данная процедура сохранится в случае постановки транспортного средства на учет, при смене владельца или при изменении конструкции.

Одна из поправок, внесенных ко второму чтению, исключает проведение техосмотра на обочине. Кроме того, автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 22 декабря. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что документ затронет более чем 50 миллионов владельцев авто и мотоциклов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании для водителей-лихачей. В частности, превышение скорости на 60 километров в час и более предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет, а также обязательными или принудительными работами.

