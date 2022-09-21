Автоэксперт объяснил, почему нельзя наливать полный бак бензина

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Наполнение топливного бака до отказа может привести к различным поломкам в топливной системе автомобиля, предупредил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

При этом речь идет не только о более старых моделях авто, но и современных, продолжил эксперт. По его словам, при избыточной заправке может нарушиться система вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки.

"Таким образом, топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения", – приводит слова Рязанова агентство "Прайм".

Автоэксперт отметил, что водитель может не заметить такую неисправность вовремя, в этом и заключается ее главная опасность. Кроме того, переполненный бензобак чреват разрядкой аккумулятора.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр развеял популярные мифы об эксплуатации автомобилей. Так, одним из самых распространенных заблуждений он назвал утверждения, что моторное масло нужно менять нечасто, доливая его по мере расхода. Хайцеэр пояснил, что в процессе эксплуатации масло утрачивает свои свойства, особенно это касается городских автомобилей.