Автомобилистам рассказали, как выбрать зимнюю резину

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Каждый тип зимней резины для автомобиля имеет свои плюсы и минусы. Одним подойдет шипованная резина, другим – фрикционная ("липучка"), сообщает Life.ru.

Шипованная резина больше подойдет тем, кто живет за городом, так как в большинстве случаев дороги там остаются заснеженными и обледенелыми. Для города шипы плохи тем, что из-за асфальта они вылетают намного быстрее. Кроме того, при попадании на мокрую дорогу тормозной путь автомобиля с шипованной резиной увеличивается, что повышает риск столкновения из-за неверной оценки дистанции.

Фрикционная резина подойдет городским автовладельцам, так как здесь дороги быстро чистятся. Одним из плюсов фрикционной шины является мягкая резина, которая не дубеет на морозе. Помимо этого, при передвижении на "липучке" в салоне автомобиля значительно тише, чего нельзя сказать про шипованную.

У фрикционной резины направленный протектор лучше справляется со своевременным отведением воды. При помощи него ликвидируется эффект потери управления при проезде участка, заполненного водой или мокрым снегом. Однако "липучка" не годится для езды по льду.

При выборе зимних покрышек необходимо ориентироваться на климатические и дорожные условия. В восточной части России лучше выбирать шипованную резину, а на юге – "липучку". Кроме того, фрикционные шины являются оптимальным выбором для Москвы, так как в последние годы в столичном регионе зимой выпадает мало снега, а дороги являются преимущественно асфальтированными, и их хорошо чистят.

Также водителю стоит опираться на собственный опыт. Фрикционные шины лучше использовать, если автомобилист уверен, что сможет справиться со сложным управлением, например на резких поворотах.

Информацию о рекомендуемых размерах шин водитель может найти в инструкции по эксплуатации автомобиля, но в сервисном центре специалисты также могут помочь определиться с параметрами, которые можно менять в рамках определенных пределов. Например, на зимний период можно поставить шины меньшего радиуса с более высоким профилем, так улучшится сцепление.

Эксперты считают, что менять резину стоит заранее, а не дожидаться минусовой температуры. Специалисты называют октябрь самым оптимальным временем для смены шин.

"У нас уже с прошлой недели плотный поток. Хотят "переобуваться", не дожидаясь заморозков. Вообще правильно. Это в первую очередь безопасность. Особенно пора менять колеса тем, кто живет за городом. Там температура всегда ниже", – рассказал сотрудник одного из сервисов шиномонтажа.

Однако в другом автотехцентре очередей не оказалось, но есть те, кто хочет поменять резину.

"Можно, конечно, еще оттянуть момент – только смысл? Пара дней не сделают погоду. Тем более она у нас непредсказуемая: сейчас плюс 5, а через пару часов – минус 1. Лучше уж раньше зимнюю надеть", – рассказал другой сотрудник.

По данным шиномонтажей из разных столичных округов, пик активности желающих поменять резину обычно наблюдается до полудня или с 18:00 до 20:30. Стоимость смены резины варьируется. Так, замена R15 обойдется в 1,5 тысячи, а R16 – в 2,5 тысячи рублей. Кроме того, автомобилисты могут воспользоваться услугой выездного шиномонтажа. Однако замена комплекта шин на самый распространенный размер R16 вместе с выездом будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Также шиномонтажи предлагают услугу хранения любой резины. Обычно данная услуга стоит порядка 3 тысяч рублей за сезон. Эксперты заявляют, что в специальных помещениях для хранения шин поддерживается необходимая температура, а также установлены специальные стеллажи, исключающие деформацию покрышек. В собственных гаражах такие условия создать можно, но трудно.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что водители Москвы и Подмосковья уже могут готовиться к смене летней резины на зимнюю. Синоптик также заявил, что решение о смене резины каждый принимает сам в зависимости от места проживания, погоды, частоты пользования автомобилем.

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