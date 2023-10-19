Морозы придут в Москву к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные столбики термометров могут опуститься до минусовых значений к выходным. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

Прогнозируется, что в ночь на пятницу, 20 октября, в городе будут морозы. Температура воздуха ночью и днем понизится до -2 градусов, максимум составит 3 градуса тепла.

На выходные, 21 и 22 октября, придется резкое похолодание, столбики термометров покажут -6...-1 градус, уточнил синоптик.

Он добавил, что уже с 19 октября стоит ожидать первый снег с дождем. По его информации, подобные погодные условия продолжатся вплоть до понедельника, 23 октября.

Помимо этого, порывы ветра в Москве будут достигать 5–10 метров в секунду на протяжении всей недели. Ветер может усилиться до 12–13 метров в секунду в некоторые дни.

По словам Ильина, вырастет атмосферное давление. В воскресенье, 22 октября, ожидается около 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что 20 октября придет новый циклон, который принесет с собой дожди, однако температура воздуха еще будет выше нуля.

К выходным, 21 и 22 октября, в столичном регионе похолодает. Температура воздуха окажется ниже нормы на 3–4 градуса, добавила синоптик.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что мокрый снег и похолодание придут в Москву в пятницу, 20 октября. К утру 21 октября в столице столбики термометров опустятся до 0, а в области – до минус 3 градусов, уточнил он.

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