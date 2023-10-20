Москвичам рассказали о погоде 20 октября

Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав

В пятницу, 20 октября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

До этого синоптики сообщили, что столичные столбики термометров могут опуститься до минусовых значений к выходным. На субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, придется резкое похолодание, столбики термометров покажут -6...-1 градус.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что нынешняя погода с дождями и порывистым ветром почти соответствует началу ноября. Она уточнила, что до конца октября будут еще две волны тепла, пусть и непродолжительные.



"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 20 октября