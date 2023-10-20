Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в понедельник, 23 октября, в столице ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов. Однако уже в среду, 25 октября, в город придут морозы, температура воздуха опустится до -1 до -3 градусов.

"И тогда есть достаточно высокая вероятность того, что небольшой снег (сильного снега не будет в тылу циклона) ляжет на какое-то время", – рассказал Шувалов.

До этого синоптик сообщил, что морозы в Москве ожидаются ночью и утром в субботу, 21 октября. Температура воздуха в Москве может опуститься до -4 градусов, в Подмосковье – от -7 до -8 градусов. В воскресенье, 22 октября, в городе ожидается мокрый снег с дождем.



"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 21–22 октября