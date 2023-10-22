Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве выпал обещанный синоптиками снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

В московском регионе выпал снег. Как сообщают синоптики, температура воздуха в столице сегодня составит от двух до четырех градусов выше нуля, а в области – от нуля до пяти градусов тепла.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью температура воздуха в московском регионе опустилась до минус 5,8 градуса. В Москве минимальная температура была зафиксирована на ВДНХ – она составила минус 1,6 градуса. Самой холодной точкой Подмосковья оказались Черусти – там температура опустилась до 5,8 градуса ниже нуля.

До этого синоптик Леус заявил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".