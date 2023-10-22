Температура в московском регионе опустилась до минус 5,8 градуса минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Денисов

Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе опустилась до минус 5,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Слова синоптика приводит РИА Новости.

Как сообщил синоптик, минувшей ночью заморозки наблюдались повсеместно в столичном регионе. В Москве минимальная температура была зафиксирована на ВДНХ – она составила минус 1,6 градуса.

В Подмосковье также были зафиксированы низкие температуры: в Талдоме – минус 4,6 градуса, в Электростали – минус 4,3, в Егорьевске – минус 3,9, в Сергиевом Посаде и Пушкино – минус 3,3 градуса. Самой холодной точкой Подмосковья оказались Черусти – там температура опустилась до 5,8 градуса ниже нуля.

Синоптик также отметил, что самой теплой точкой оказался остров Балчуг в Москве. Там столбик термометра остановился на отметке 1,3 градуса выше нуля.

В ближайшую ночь заморозков не ожидается. Температура поднимется до плюс 2 – 5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что характерные для метеорологической зимы температуры придут в столичный регион со среды, 25 октября. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к нулю.