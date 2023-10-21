Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени – синоптик

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил синоптик, к 20:00 температура воздуха в Москве опустилась ниже нуля и составила -0,4 градуса.

Ожидается, что грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени, а температура воздуха останется в пределах -2…-4 градусов.

Ранее синоптик Леус сообщил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".