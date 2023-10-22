Потепление до 10 градусов придет в Москву 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Днем в понедельник, 23 октября, температура в Москве вырастет до плюс 8–10 градусов. Однако ветер и дожди не позволят ощутить потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также в понедельник в Москве выпадет до 27% месячной нормы осадков. Этот день будет очень теплым и дождливым, однако ощутить удовольствие от потепления москвичам не удастся из-за порывов ветра до 15 метров в секунду.

"Ночью ожидается плюс 3–5 градусов, а днем – 8–10 градусов. Но эффективная температура, та, которую мы ощущаем, будет гораздо ниже", – сообщил синоптик.

Как отметил Вильфанд, в понедельник атмосферное давление опустится ниже нормы на 14–16 миллиметров ртутного столба. Ожидается, что за этот день выпадет 10–15 миллиметров осадков. Месячная норма осадков для столицы в октябре – 55 миллиметров.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".