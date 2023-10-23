Туманы в Москве рассеются после 9–10 часов утра

Фото: Москва 24

Туманы в Москве сойдут после 9–10 часов утра 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, в городе прогнозируются облачная погода и дожди на протяжении всего дня. Как подчеркнул синоптик, температура составит до 6 градусов.

По данным Гидрометцентра РФ, столбики термометров будут колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с середины недели температура воздуха в Москве резко понизится. Столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений. Таким образом, температура будет соответствовать третьей пятидневке ноября – на 3–4 градуса ниже нормы.

Синоптик Леус также заявил, что со среды, 25 октября, в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Он подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".

В Москве прошел снегопад