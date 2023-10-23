Москвичам рассказали о погоде 23 октября

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В понедельник, 23 октября, в Москве и области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели температура воздуха в Москве резко понизится. Столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений. Таким образом, температура будет соответствовать третьей пятидневке ноября – на 3–4 градуса ниже нормы.

Синоптик Леус также заявил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".



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