Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в конце следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце следующей недели в Москву придут сильные снегопады. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как сообщил синоптик, в следующие выходные в столице пойдут мощные снегопады с формированием снежного покрова. На дорогах появятся снежные накаты, что станет первым в этом сезоне серьезным испытанием для автомобилистов.

Тишковец отметил, что по ночам ожидается температура от минус 4 до плюс 1 градуса. В дневные часы – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Однако синоптик успокоил, метеозима не придет раньше положенного срока.

"На последующей неделе средиземноморье откроет атмосферные ворота, и на Русскую равнину устремится субтропический воздух, в результате чего дожди вернутся, ночами потеплеет до +2…+7, днем до +7…+12, что близко к рекордам максимальной температуры 85-летней давности для начала ноября", – объяснил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели температура воздуха в Москве резко понизится. Столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений. Таким образом, температура будет соответствовать третьей пятидневке ноября – на 3–4 градуса ниже нормы.