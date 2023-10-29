В Ставропольском крае водитель насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

В Ставропольском крае мужчина за рулем Toyota сбил двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в селе Обильное Георгиевского городского округа. В результате аварии одна из девочек скончалась на месте происшествия, вторая – в больнице Георгиевска.

Как установили полицейские, водитель Toyota – житель Пятигорска 1963 года рождения – более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство из которых – превышение скорости.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются более подробные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Audi сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы. ДТП произошло на Михневской улице в районе Бирюлево Восточное.

До этого бензовоз и легковушка столкнулись в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

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