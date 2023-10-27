Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области

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Бензовоз и легковушка столкнулись в Волжском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, погибли четыре человека.

На место происшествия выехал начальник местного управления ГИБДД Юрий Некрасов. Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП с ВАЗ-2107 и Toyota в Красноярском крае. По данным МВД, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Позже стало известно, что количество погибших в результате данной аварии увеличилось до пяти. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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