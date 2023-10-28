28 октября, 08:59Происшествия
Спасатели извлекли автомобиль из водоема на западе столицы
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Спасатели извлекли автомобиль из Большого Лазенковского пруда на западе столицы, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Автомобиль оказался на середине водоема. На место происшествия выехали расчет ПСО №204 столичного пожарно-спасательного центра и водолазы "Центроспаса".
С помощью лебедки автокрана машину извлекли на берег и отдали владельцам. Никто не пострадал.
Ранее авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24.
Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК. По данным Госавтоинспекции, травмы получили три человека.
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