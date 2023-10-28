Спасатели извлекли автомобиль из водоема на западе столицы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели извлекли автомобиль из Большого Лазенковского пруда на западе столицы, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Автомобиль оказался на середине водоема. На место происшествия выехали расчет ПСО №204 столичного пожарно-спасательного центра и водолазы "Центроспаса".

С помощью лебедки автокрана машину извлекли на берег и отдали владельцам. Никто не пострадал.

Ранее авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24.

Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК. По данным Госавтоинспекции, травмы получили три человека.

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