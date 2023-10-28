Двадцать восемь человек погибли в результате ДТП в Египте – СМИ

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На трассе между Каиром и Александрией в Египте произошло массовое ДТП, в результате которого погибли 28 человек, еще 60 пострадали, сообщает газета Аль-Ахрам со ссылкой на директора службы безопасности района генерал-майора Махмуда Хувайди.

"Расследование показало, что, когда автобус с пассажирами ехал по дороге в пустыне между Каиром и Александрией, перед 132-м километром в направлении Каира произошла утечка масла, которая затем привела к большому количеству столкновений", – подчеркнул он.

Как уточнил директор службы, некоторые машины загорелись. По словам Хувайди, прокуратура организовала расследование.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на 92-м километре дороги Кызыл – Эрзин в Туве. В результате аварии погибли пять человек. Предварительно, столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Среди погибших есть малолетний ребенок.

До этого авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК.

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