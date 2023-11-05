Три человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Красноярске

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Красноярске. В результате аварии погибли три человека, один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автобусом.

В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир "Лады". В салоне автобуса находились около 10 пассажиров. Никто из них не обратился за медицинской помощью.

Как подчеркнули в ведомстве, автомобиль, в котором погибли три человека, был на летней резине. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее маршрутный автобус попал в ДТП в Тымовском районе Сахалинской области. В результате аварии пострадал один человек. Авария произошла в 10 километрах от поселка городского типа Тымовское на автодороге Александровск–Сахалинский – Тымовское. Пассажирский рейсовый автобус № 503 съехал в кювет.



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