ГИБДД не будет штрафовать водителей за отсутствие зимней резины

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Водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины, они обязаны сами принять меры для безопасной езды, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников. Фрагмент его речи опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", – указал Черников.

Глава ГИБДД напомнил, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года.

Волк, в свою очередь, добавила, что полицейские нацелены только на помощь автомобилистам и разъяснительную работу.

Ранее адвокат Сергей Мамонов заявил, что инспекторы ГИБДД с 1 декабря смогут наказывать водителей за использование несезонной резины. По его словам, штраф составит 500 рублей.

Правозащитник рассказал, что после вступившего в силу постановления правительства запрещается эксплуатация авто, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения в летний период или не установлены зимние шины зимой. При этом зимние шины либо шины с шипами должны находиться на всех колесах.

Водителей начнут штрафовать за езду на летней резине зимой